Beyoğlu'nda otelde yangın (2)

BEYOĞLU Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.

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DHA