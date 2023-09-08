Beyoğlu’nda otobüs durağına dalan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Beyoğlu'ndaki otobüs durağına aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ergün Erdal'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Beyoğlu’nda otobüs durağına dalan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Beyoğlu'ndaki otobüs durağına aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ergün Erdal'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'ndaki bir otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Erdal'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergün Gürdal ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin aile yakınları da mahkeme salonundaydı.

"Bayıldığımdan dolayı ne şekilde durağa girmişim haberim yok "

Mahkemede son savunmasını yapan sanık Ergün Gürdal, "Ben bayıldığımdan dolayı durağa ne şekilde girmişim haberim yok. Polis memuru kaldırdı beni orada. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyorum ve gözetim altındayım. Kendilerini tanımam annem babam yaşında insanlar. Neden zarar vermek isteyeyim?" dedi.

Sanık uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmış

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise adli tıp raporunda sanık Gürdal'ın alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığının tespiti yapıldığının, sanığın epilepsi hastalığı olduğunu söylemesinin tamamen suçundan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Sanığın son sözleri: "Böyle olmasından dolayı üzgünüm, diyeceğim tek şey bu olabilir"

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Ergün Erdal," Böyle olmasından dolayı üzgünüm, diyeceğim tek şey bu olabilir. Maddi manevi elimden ne gelirse yapacağıma söz verebilirim" dedi.

13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ergün Gürdal'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay el konulmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına daldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gürdal'ın kan örneği üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin kanında esrar maddesinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuru ile kazaya mesuliyet verdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!