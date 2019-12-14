Beyoğlu'nda parkta oturan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, parkta oturan 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.Piyalepaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, parkta oturanlara silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk...
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, parkta oturan 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.
Piyalepaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, parkta oturanlara silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Kerem G. ve Kürşat Y, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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