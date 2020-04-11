BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1)
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Kaynak: DHA
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