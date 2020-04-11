İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1)

BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1)

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1)

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT