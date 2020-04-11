BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 2 POLİS YARALI (2)

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polis hafif şekilde yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

ları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı polisin görüntüsü

-Detaylar

Kaynak: DHA