Beyoğlu'nda polislere silahlı saldırı gerçekleştirildi: 1 polis yaralandı
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir polis yaralandı. Olay terine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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