Beyoğlu’nda tarihçi-yazar Kemal Karpat paneli

Tarihçi-yazar Kemal Karpat ölümünün birinci yıldönümünde Beyoğlu'nda düzenlenen, "Dağı delen ırmak" isimli panelle anıldı.

Beyoğlu Belediyesi, ünlü tarihçi-yazar Kemal Karpat'ın vefatının birinci yıldönümüne özel, "Dağı Delen Irmak" isimli panel düzenledi. Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen panele Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan ve çok sayıda davetli katıldı. Selman Kayabaş'ın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Kemal Karpat'ın iki öğrencisi Wisconsin Üniversitesi Türk Etüdleri Merkezi Başkanı Deniz Balgamış ve Tarihçi Yazar Kaan Durukan katıldı. Konuşmacılar panelde, Dağı Delen Irmak'ın hikayesini katılımcılarla paylaştı.

"Bu toprağın çocukları Kemal Karpat hocamızı unutmayacaklar"

Panel öncesinde konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Biz Beyoğlu Belediyesi olarak Kemal Karpat Hocamızın gençler tarafından daha iyi tanınması bilinmesi, eserlerinin, yazmış olduğu kitapların toplum tarafından iyi tanınması ve bilinmesi her şeyden önce kişiliğinin, mücadelesinin, bu toprağın insanı olma konusundaki hassasiyetini ve bu uğurda verdiği mücadeleyi, ki Nehir Söyleşi kitabında, dağı delen ırmak olarak bu mücadeleyi ifade ediyor. Bu mücadeleyi veren insanların hayat hikayesi olarak ifade ediyor. Sayısız makale, kitabı Türk ilim hayatına hediye etti. Ben inanıyorum ki bu toprağın çocukları Kemal Karpat hocamızı unutmayacaklar" dedi.

"Kemal Karpat hocamızın Türk gençliğine önemli hizmetleri oldu bundan sonra da olacaktır"

Panelle ilgili bilgiler aktararak konuşmasını sürdüren Başkan Yıldız, "Bizde Beyoğlu belediyesi olarak İstanbul'un kalbi Emek Sinemasında onun Amerika'daki talebeleri ve şimdi hocalık yapan hocalarımızın dilinden Kemal Karpat hocamızı dinleyeceğiz. Kendisini Türk irfanına, Türk tarihine adayan Kemal Karpat hocamızın inanıyorum ki Türk gençliğine önemli hizmetleri oldu bundan sonra da olacaktır. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız organizasyonda Kemal Karpat hocamızı rahmetle analım istiyoruz" diye konuştu.

"Sohbetlerini çok özlüyorum"

Panel öncesinde yaptığı kısa konuşmada zaman zaman duygusal anlar yaşayan Kemal Karpat hocanın yeğeni Medeni Karpat, "Diyecek çok şey var, sohbetlerini çok özlüyorum. Ben akademisyen değilim, katılımcılar anlatacaklardır. Kendisiyle çok sık sohbet ettik, son zamanlarında. Benimle seyahat etmeyi çok severdi, bende onun sohbetlerini severdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA