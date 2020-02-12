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Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen bir kişi evde ölü bulundu. Alınan bilgeye göre, Firuzağa Mahallesi Palaska sokakta arkadaşı Y.Ö'nün evine giden bir kadın, yerde hareketsiz olarak yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi....

Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda tüfekle vurulduğu belirlenen bir kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgeye göre, Firuzağa Mahallesi Palaska sokakta arkadaşı Y.Ö'nün evine giden bir kadın, yerde hareketsiz olarak yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Burak O'nun (30) tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, şüpheli Y. Ö'yü gözaltına aldı.

Mehmet Burak O'nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kaynak: AA




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