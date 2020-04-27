Beyoğlu'nda tüp patladı! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu’nda Türkmenlerin yaşadığı bir binanın en üst katında tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Paniğin yaşandığı olayda sokağa dökülen meraklı kalabalığa polis megafonla sosyal mesafe uyarısında bulundu.