Beyoğlu'nda vicdansızlık görüntüleri! Sokakta oynayan çocuğu ezip kaçtı

Beyoğlu'nda hızlı bir şekilde bir sokağa giren sürücü, sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Kaçan sürücünün ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kızın ciğerlerinin yırtıldığı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu Hasköy'de yaşanan olayda 7 yaşındaki kız çocuğu Gülten Mercan, oyun oynadığı sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun ciğerlerinde yırtık olduğu belirtildi. Olay ardından kaçan sürücü ise polis tarafından akşam saatlerinde yakalanmasının ardından verdiği ifadeden sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerin ardından 7 yaşındaki kızın babası da olanlara isyan etti.

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