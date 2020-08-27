Beyoğlu'nda vicdansızlık görüntüleri! Sokakta oynayan çocuğu ezip kaçtı
İstanbul Beyoğlu Hasköy'de yaşanan olayda 7 yaşındaki kız çocuğu Gülten Mercan, oyun oynadığı sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun ciğerlerinde yırtık olduğu belirtildi. Olay ardından kaçan sürücü ise polis tarafından akşam saatlerinde yakalanmasının ardından verdiği ifadeden sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerin ardından 7 yaşındaki kızın babası da olanlara isyan etti.
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