Beyoğlu’nda vinç devrildi: 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda seyir halindeki vincin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde...
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda seyir halindeki vincin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde seyreden Ecevit Aktürk’ün kontrolündeki 20 PE 091 plakalı vinç, virajı alamayınca devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan Ecevit Aktürk’ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatarak sürücüleri başka istikamete yönlendirdi.
Devrilen vincin kaldırılması çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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