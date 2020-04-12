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Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı

İki polis memurunun yaralandığı olayda saldırgan da yaralı olarak yakalanan zanlı yaşamını yitirdi

Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı hastanede hayatını kaybetti.

Piyalepaşa Bulvarı'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve yaşanan arbedenin ardından bir polis memurunu silahla, diğerini de darbederek yaralayan ve daha sonra silahla vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA




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