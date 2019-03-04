Beyoğlu'ndaki yangının iki şüphelisi tutuklandı

BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te dün 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA