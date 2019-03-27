Beypazarı Kent Konseyinden muhtarlara plaket

Beypazarı Kent Konseyi Yönetim Kurulu, 5 yıl görev yapmış ilçe muhtarlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Halkevi Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Toplantıda Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ilçe muhtarlarına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: İHA