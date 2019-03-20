Beypazarı’nda toplu açılış ve temel atma töreni

Beypazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında ilçeye kazandırılan hizmetlerin toplu açılışının yanı sıra yeni hayata geçirilecek projelerin de temelleri atıldı.

Beypazarı Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan aşevi, taziye yeri, musalla, hayvan pazarı, mahalle konakları, selektör binası ve yeni yapılan parkların toplu açılışı ile mezbaha, atölye binası, yaşlılar köşkü ve yeni belediye hizmet binalarının temel atma töreni Beypazarı Belediyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Açılış ve temel atma törenine muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği hizmetleri ve önümüzdeki beş yıllık sürede yapmayı planladığı projelerini anlattı. Tören öncesi belediye bahçesini dolduran yoğun kalabalığa seslenen Kaplan, "Geçtiğimiz beş yıllık sürede ilçemize ilkleri yaşattık. 2014 yılında Beypazarımız için vaat ettiğimiz tüm projeleri hayata geçirmiş olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Halkımızın teveccühü ile geldiğimiz bu kutsal görevde kimseyi ayırt etmeden elimizden gelen tüm hizmetleri şehrimizin her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza sunmaya çalıştık. Ben bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra kurban kesimi ve protokol üyelerinin duaları eşliğinde hizmetlerin açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılanların talebi üzerine Başkan Kaplan, mehteran eşliğinde Hanlarönü'ne kadar yürüyerek halkı selamladı.

Kaynak: İHA