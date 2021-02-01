Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Adana Demirspor ile 31.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu? Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Beypiliç Boluspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın Beypiliç Boluspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 16:00

Beypiliç Boluspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Okan Kayataş(dördüncü Hakem)

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 35. Alican Özfesli, 70. Harıs Hajdarevıc, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Arda Köksal,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Berber 49.dk, Sarı Kart Mustafa Çeçenoğlu 85.dk, Sarı Kart Fethi Özer 81.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Çeçenoğlu 88.dk, Alican Özfesli 88.dk, Papa Alıoune Dıouf 80.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 73.dk, Harıs Hajdarevıc 73.dk

Oyuna Girenler

Arda Köksal 88.dk, Muhammed Gümüşkaya 88.dk, Marlon Mateus Da Sılva 80.dk, Hamza Gür 73.dk, Burak Asan 73.dk

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Emircan Altıntaş,41.dk (f), Hasan Kılıç,82.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Kaan Kanak 45.dk, Sarı Kart Hamıdou Traore 66.dk

Oyundan Çıkanlar

Emircan Altıntaş 80.dk, Yunus Akgün 88.dk, Hamıdou Traore 80.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 67.dk

Oyuna Girenler

Pa Amat Dıbba 80.dk, Sedat Şahintürk 88.dk, Sinan Kurt 80.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 67.dk

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 19 10 7 2 27 18 37 9 4 Adana Demirspor 19 10 4 5 33 19 34 14 5 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 6 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Altınordu 19 9 4 6 26 27 31 -1 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 19 5 4 10 19 24 19 -5 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 19 4 7 8 20 32 19 -12 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür