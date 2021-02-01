Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Adana Demirspor ile 31.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu?
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Beypiliç Boluspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Beypiliç Boluspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 16:00
Beypiliç Boluspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri
Alper Çetin(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Okan Kayataş(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 35. Alican Özfesli, 70. Harıs Hajdarevıc, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım, 99. Mustafa Çeçenoğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Arda Köksal,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Berber 49.dk, Sarı Kart Mustafa Çeçenoğlu 85.dk, Sarı Kart Fethi Özer 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Çeçenoğlu 88.dk, Alican Özfesli 88.dk, Papa Alıoune Dıouf 80.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 73.dk, Harıs Hajdarevıc 73.dk
Oyuna Girenler
Arda Köksal 88.dk, Muhammed Gümüşkaya 88.dk, Marlon Mateus Da Sılva 80.dk, Hamza Gür 73.dk, Burak Asan 73.dk
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender
Teknik Sorumlu
Goller
Emircan Altıntaş,41.dk (f), Hasan Kılıç,82.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Kaan Kanak 45.dk, Sarı Kart Hamıdou Traore 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Emircan Altıntaş 80.dk, Yunus Akgün 88.dk, Hamıdou Traore 80.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 67.dk
Oyuna Girenler
Pa Amat Dıbba 80.dk, Sedat Şahintürk 88.dk, Sinan Kurt 80.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 67.dk
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|19
|10
|7
|2
|27
|18
|37
|9
|4
|Adana Demirspor
|19
|10
|4
|5
|33
|19
|34
|14
|5
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|6
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Altınordu
|19
|9
|4
|6
|26
|27
|31
|-1
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|21
|-9
|13
|Boluspor
|19
|5
|4
|10
|19
|24
|19
|-5
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|19
|4
|7
|8
|20
|32
|19
|-12
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|2-2
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|1-2
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|1-2
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|0-4
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor