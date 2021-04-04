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Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Adanaspor ile 04.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?

Beypiliç Boluspor, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 13:30

Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Hakemleri

Onur Özütoprak(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Özer Özden(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 5. Tugay Kacar, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 50. Ali Keten, 52. Arda Köksal, 71. Atamer Bilgin, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 23. Evren Korkmaz, 11. Eren Keleş, 70. Ahmethan Köse, 10. Serdar Özkan, 52. Canberk Dilaver

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 42. Berkan Fırat, 15. Muhammet Ömer Çakı, 24. Ergin Keleş, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 92. Fıratcan Üzüm, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Adana Demirspor28157647245223
4Altınordu28157646365210
5Altay27162952295023
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2710710323537-3
12Boluspor289514293232-3
13Adanaspor288713374131-4
14Balıkesirspor277812283929-11
15Menemenspor2761011294428-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor281819196811-49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.0021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.0021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.0021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.0021Boluspor1-2Adanaspor
04.04.0021Balıkesirspor Bandırmaspor
04.04.0021Menemenspor Ümraniyespor
04.04.0021Altınordu5-2Eskişehirspor
05.04.0021Bursaspor Altay
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor

KAYNAK :TFF  

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