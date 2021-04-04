Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Adanaspor ile 04.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu? Beypiliç Boluspor, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 13:30

Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Hakemleri

Onur Özütoprak(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Özer Özden(dördüncü Hakem)

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 5. Tugay Kacar, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 50. Ali Keten, 52. Arda Köksal, 71. Atamer Bilgin, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 23. Evren Korkmaz, 11. Eren Keleş, 70. Ahmethan Köse, 10. Serdar Özkan, 52. Canberk Dilaver

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 42. Berkan Fırat, 15. Muhammet Ömer Çakı, 24. Ergin Keleş, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 92. Fıratcan Üzüm, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altınordu 28 15 7 6 46 36 52 10 5 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 11 Ümraniyespor 27 10 7 10 32 35 37 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 14 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 15 Menemenspor 27 6 10 11 29 44 28 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 28 1 8 19 19 68 11 -49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021 Adana Demirspor 2-0 Ankara Keçiörengücü 03.04.0021 Ankaraspor 4-2 Akhisarspor 03.04.0021 Giresunspor 0-0 İstanbulspor 03.04.0021 Tuzlaspor 0-2 Samsunspor 04.04.0021 Boluspor 1-2 Adanaspor 04.04.0021 Balıkesirspor Bandırmaspor 04.04.0021 Menemenspor Ümraniyespor 04.04.0021 Altınordu 5-2 Eskişehirspor 05.04.0021 Bursaspor Altay 04.04.2021 Osmanlıspor FK Akhisarspor

KAYNAK :TFF