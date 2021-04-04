Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Adanaspor ile 04.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beypiliç Boluspor - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor Adanaspor Maçının Hakemleri
Onur Özütoprak(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız(2. Yardımcı Hakem), Özer Özden(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 5. Tugay Kacar, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 50. Ali Keten, 52. Arda Köksal, 71. Atamer Bilgin, 86. Burak Bekaroğlu, 92. Muhsin Yıldırım
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 23. Evren Korkmaz, 11. Eren Keleş, 70. Ahmethan Köse, 10. Serdar Özkan, 52. Canberk Dilaver
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 42. Berkan Fırat, 15. Muhammet Ömer Çakı, 24. Ergin Keleş, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 92. Fıratcan Üzüm, 97. Serhat Tunç
Teknik Sorumlu
Eyüp Arın
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altınordu
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|52
|10
|5
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|14
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|11
|-49
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.0021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.0021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.0021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.0021
|Boluspor
|1-2
|Adanaspor
|04.04.0021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.0021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.0021
|Altınordu
|5-2
|Eskişehirspor
|05.04.0021
|Bursaspor
|Altay
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
KAYNAK :TFF