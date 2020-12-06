Beypiliç Boluspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altay ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Altay ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beypiliç Boluspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Beypiliç Boluspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor Altay Maçının Hakemleri
Kadir Sağlam(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 33. Muhammed Bayır, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Gökhan Sazdağı,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bekir Yılmaz 83.dk, Sarı Kart Rydell Romano Poepon 16.dk
Oyundan Çıkanlar
Bekir Yılmaz 89.dk, Melih Okutan 90+4.dk, Alican Özfesli 67.dk, Rydell Romano Poepon 67.dk
Oyuna Girenler
Nemanja Mıhajlovıc 89.dk, Burak Bekaroğlu 90+4.dk, Burak Asan 67.dk, Araz Abdullayev 67.dk
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 25. Rıdvan Şimşek, 5. Berkay Sülüngöz, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 23. Harun Alpsoy, 38. İbrahim Öztürk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk
Yedekler
34. Burak Öğür, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 20. Kazımcan Karataş, 4. Tolga Ünlü, 53. Lokman Gör, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 8. Yekta Kurtuluş, 16. Anton Putsıla, 29. Khaly Iyane Thıam
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Erhan Çelenk 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 81.dk, Yılmaz Özeren 58.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 58.dk, Harun Alpsoy 81.dk
Oyuna Girenler
Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 81.dk, Khaly Iyane Thıam 58.dk, Anton Putsıla 58.dk, Yekta Kurtuluş 81.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|5
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|6
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Menemenspor
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|13
|-3
|12
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|13
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|12
|3
|3
|6
|14
|15
|12
|-1
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|4
|-19
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor