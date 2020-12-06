Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık 2020 Pazar maç programıAmbulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdıGalatasaray, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMenemen Spor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBeypiliç Boluspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonuİttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKerem Aktürkoğlu kimdir? | Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki ilk gol sevinciBakan Koca açıkladı: vaka sayısında yüzde 25 düşüşPaşinyan'a 8 Aralık'a kadar süre verdiler! İstifa etmediği takdirde...Dünyanın gözü bu araştırmada! Uzmanlar, antikorlara yakalanmayan Kovid-19 mutasyonu tespit etti
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beypiliç Boluspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Beypiliç Boluspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Beypiliç Boluspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altay ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Altay ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beypiliç Boluspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Beypiliç Boluspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 16:00

Beypiliç Boluspor Altay Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 33. Muhammed Bayır, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Gökhan Sazdağı,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Bekir Yılmaz 83.dk, Sarı Kart Rydell Romano Poepon 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Bekir Yılmaz 89.dk, Melih Okutan 90+4.dk, Alican Özfesli 67.dk, Rydell Romano Poepon 67.dk

Oyuna Girenler

Nemanja Mıhajlovıc 89.dk, Burak Bekaroğlu 90+4.dk, Burak Asan 67.dk, Araz Abdullayev 67.dk

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 25. Rıdvan Şimşek, 5. Berkay Sülüngöz, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 23. Harun Alpsoy, 38. İbrahim Öztürk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

34. Burak Öğür, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 20. Kazımcan Karataş, 4. Tolga Ünlü, 53. Lokman Gör, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 8. Yekta Kurtuluş, 16. Anton Putsıla, 29. Khaly Iyane Thıam

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Erhan Çelenk 32.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 81.dk, Yılmaz Özeren 58.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 58.dk, Harun Alpsoy 81.dk

Oyuna Girenler

Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 81.dk, Khaly Iyane Thıam 58.dk, Anton Putsıla 58.dk, Yekta Kurtuluş 81.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Tuzlaspor116321916213
4Samsunspor11551159206
5Giresunspor125521613203
6Adana Demirspor105321991810
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor12426202214-2
10Balıkesirspor11425121514-3
11Menemenspor11344121513-3
12Akhisarspor1134491413-5
13Ümraniyespor12345142013-6
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor12336141512-1
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor120485244-19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.12.2020AdanasporBoluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT