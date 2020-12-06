Beypiliç Boluspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altay ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Altay ile 05.12.2020 16:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beypiliç Boluspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Beypiliç Boluspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Beypiliç Boluspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bolu Atatürk - Bolu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 16:00

Beypiliç Boluspor Altay Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 33. Muhammed Bayır, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Gökhan Sazdağı,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Bekir Yılmaz 83.dk, Sarı Kart Rydell Romano Poepon 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Bekir Yılmaz 89.dk, Melih Okutan 90+4.dk, Alican Özfesli 67.dk, Rydell Romano Poepon 67.dk

Oyuna Girenler

Nemanja Mıhajlovıc 89.dk, Burak Bekaroğlu 90+4.dk, Burak Asan 67.dk, Araz Abdullayev 67.dk

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 25. Rıdvan Şimşek, 5. Berkay Sülüngöz, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 23. Harun Alpsoy, 38. İbrahim Öztürk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

34. Burak Öğür, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 20. Kazımcan Karataş, 4. Tolga Ünlü, 53. Lokman Gör, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 8. Yekta Kurtuluş, 16. Anton Putsıla, 29. Khaly Iyane Thıam

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Erhan Çelenk 32.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 81.dk, Yılmaz Özeren 58.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 58.dk, Harun Alpsoy 81.dk

Oyuna Girenler

Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 81.dk, Khaly Iyane Thıam 58.dk, Anton Putsıla 58.dk, Yekta Kurtuluş 81.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Tuzlaspor 11 6 3 2 19 16 21 3 4 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 5 Giresunspor 12 5 5 2 16 13 20 3 6 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 11 5 2 4 17 11 17 6 9 Bursaspor 12 4 2 6 20 22 14 -2 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Menemenspor 11 3 4 4 12 15 13 -3 12 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 13 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 12 3 3 6 14 15 12 -1 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 18 Eskişehirspor 12 0 4 8 5 24 4 -19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür