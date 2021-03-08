Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Bursaspor ile 07.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 10. Gökhan Sazdağı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 21. Araz Abdullayev, 35. Alican Özfesli, 39. Kabongo Kasongo, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 71. Atamer Bilgin, 92. Muhsin Yıldırım
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Kabongo Kasongo,49.dk (f), Emin Bayram,74.dk (k), Kabongo Kasongo,74.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Berber 83.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Hamza Gür 46.dk, Mustafa Çeçenoğlu 86.dk, Gökhan Sazdağı 90.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 37.dk
Oyuna Girenler
Kabongo Kasongo 46.dk, Papa Alıoune Dıouf 86.dk, Marlon Mateus Da Sılva 90.dk, Araz Abdullayev 37.dk
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 88. Berat Altındiş
Yedekler
28. Deniz Aydın, 3. Onur Atasayar, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 99. Hamza Baran Arıkan
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Kırmızı Kart Mehmet Ataberk Dadakdeniz 75.dk, Sarı Kart Berat Altındiş 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Özer Hurmacı 63.dk, Ramazan Keskin 46.dk, Ozan İsmail Koç 77.dk, Berat Altındiş 63.dk, Burak Altıparmak 63.dk
Oyuna Girenler
Onur Atasayar 63.dk, Çağatay Yılmaz 46.dk, Deniz Aydın 77.dk, Batuhan Kör 63.dk, Tuğbey Akgün 63.dk
TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|25
|16
|5
|4
|40
|19
|53
|21
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|İstanbulspor
|25
|14
|5
|6
|48
|26
|47
|22
|4
|Adana Demirspor
|25
|13
|6
|6
|42
|23
|45
|19
|5
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|6
|Altay
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|44
|17
|7
|Tuzlaspor
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|41
|-1
|8
|Ankara Keçiörengücü
|25
|11
|7
|7
|31
|17
|40
|14
|9
|Bursaspor
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|34
|-1
|10
|Ümraniyespor
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|34
|-3
|11
|Bandırmaspor
|25
|9
|5
|11
|30
|31
|32
|-1
|12
|Boluspor
|25
|8
|5
|12
|26
|28
|29
|-2
|13
|Menemenspor
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|27
|-12
|14
|Adanaspor
|24
|7
|5
|12
|34
|36
|26
|-2
|15
|Balıkesirspor
|24
|6
|7
|11
|25
|34
|25
|-9
|16
|Akhisarspor
|25
|6
|4
|15
|25
|42
|22
|-17
|17
|Ankaraspor
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|16
|-24
|18
|Eskişehirspor
|25
|1
|7
|17
|15
|60
|10
|-45
TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür
|05.03.2021
|İstanbulspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|06.03.2021
|Bandırmaspor
|2-2
|Altınordu
|06.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Adana Demirspor
|06.03.2021
|Ankaraspor
|1-1
|Menemenspor
|07.03.2021
|Akhisarspor
|3-0
|Eskişehirspor
|07.03.2021
|Ümraniyespor
|3-1
|Giresunspor
|07.03.2021
|Altay
|5-0
|Tuzlaspor
|07.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Menemenspor
|07.03.2021
|Boluspor
|2-1
|Bursaspor
|08.03.2021
|Adanaspor
|Balıkesirspor