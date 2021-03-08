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Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Bursaspor ile 07.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu?

Beypiliç Boluspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 16:00

Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 10. Gökhan Sazdağı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 21. Araz Abdullayev, 35. Alican Özfesli, 39. Kabongo Kasongo, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 71. Atamer Bilgin, 92. Muhsin Yıldırım

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Kabongo Kasongo,49.dk (f), Emin Bayram,74.dk (k), Kabongo Kasongo,74.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Berber 83.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Hamza Gür 46.dk, Mustafa Çeçenoğlu 86.dk, Gökhan Sazdağı 90.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 37.dk

Oyuna Girenler

Kabongo Kasongo 46.dk, Papa Alıoune Dıouf 86.dk, Marlon Mateus Da Sılva 90.dk, Araz Abdullayev 37.dk

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 88. Berat Altındiş

Yedekler

28. Deniz Aydın, 3. Onur Atasayar, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 99. Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Kırmızı Kart Mehmet Ataberk Dadakdeniz 75.dk, Sarı Kart Berat Altındiş 53.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Hurmacı 63.dk, Ramazan Keskin 46.dk, Ozan İsmail Koç 77.dk, Berat Altındiş 63.dk, Burak Altıparmak 63.dk

Oyuna Girenler

Onur Atasayar 63.dk, Çağatay Yılmaz 46.dk, Deniz Aydın 77.dk, Batuhan Kör 63.dk, Tuğbey Akgün 63.dk

TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor25165440195321
2Samsunspor25148342245018
3İstanbulspor25145648264722
4Adana Demirspor25136642234519
5Altınordu2513663832456
6Altay25142946294417
7Tuzlaspor251258343541-1
8Ankara Keçiörengücü25117731174014
9Bursaspor2510411394034-1
10Ümraniyespor25979303334-3
11Bandırmaspor259511303132-1
12Boluspor258512262829-2
13Menemenspor256910294127-12
14Adanaspor247512343626-2
15Balıkesirspor246711253425-9
16Akhisarspor256415254222-17
17Ankaraspor253715164016-24
18Eskişehirspor251717156010-45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür

05.03.2021İstanbulspor0-0Ankara Keçiörengücü
06.03.2021Bandırmaspor2-2Altınordu
06.03.2021Samsunspor0-2Adana Demirspor
06.03.2021Ankaraspor1-1Menemenspor
07.03.2021Akhisarspor3-0Eskişehirspor
07.03.2021Ümraniyespor3-1Giresunspor
07.03.2021Altay5-0Tuzlaspor
07.03.2021Osmanlıspor FK Menemenspor
07.03.2021Boluspor2-1Bursaspor
08.03.2021Adanaspor Balıkesirspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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