Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Bursaspor ile 07.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beypiliç Boluspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu? Beypiliç Boluspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 16:00

Beypiliç Boluspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Ali Yılmaz(dördüncü Hakem)

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 6. Burak Asan, 10. Gökhan Sazdağı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 40. Emin Bayram, 61. Aykut Demir, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 21. Araz Abdullayev, 35. Alican Özfesli, 39. Kabongo Kasongo, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 71. Atamer Bilgin, 92. Muhsin Yıldırım

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Kabongo Kasongo,49.dk (f), Emin Bayram,74.dk (k), Kabongo Kasongo,74.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Berber 83.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Hamza Gür 46.dk, Mustafa Çeçenoğlu 86.dk, Gökhan Sazdağı 90.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 37.dk

Oyuna Girenler

Kabongo Kasongo 46.dk, Papa Alıoune Dıouf 86.dk, Marlon Mateus Da Sılva 90.dk, Araz Abdullayev 37.dk

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 88. Berat Altındiş

Yedekler

28. Deniz Aydın, 3. Onur Atasayar, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 99. Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Kırmızı Kart Mehmet Ataberk Dadakdeniz 75.dk, Sarı Kart Berat Altındiş 53.dk

Oyundan Çıkanlar

Özer Hurmacı 63.dk, Ramazan Keskin 46.dk, Ozan İsmail Koç 77.dk, Berat Altındiş 63.dk, Burak Altıparmak 63.dk

Oyuna Girenler

Onur Atasayar 63.dk, Çağatay Yılmaz 46.dk, Deniz Aydın 77.dk, Batuhan Kör 63.dk, Tuğbey Akgün 63.dk

TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 25 16 5 4 40 19 53 21 2 Samsunspor 25 14 8 3 42 24 50 18 3 İstanbulspor 25 14 5 6 48 26 47 22 4 Adana Demirspor 25 13 6 6 42 23 45 19 5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 6 6 Altay 25 14 2 9 46 29 44 17 7 Tuzlaspor 25 12 5 8 34 35 41 -1 8 Ankara Keçiörengücü 25 11 7 7 31 17 40 14 9 Bursaspor 25 10 4 11 39 40 34 -1 10 Ümraniyespor 25 9 7 9 30 33 34 -3 11 Bandırmaspor 25 9 5 11 30 31 32 -1 12 Boluspor 25 8 5 12 26 28 29 -2 13 Menemenspor 25 6 9 10 29 41 27 -12 14 Adanaspor 24 7 5 12 34 36 26 -2 15 Balıkesirspor 24 6 7 11 25 34 25 -9 16 Akhisarspor 25 6 4 15 25 42 22 -17 17 Ankaraspor 25 3 7 15 16 40 16 -24 18 Eskişehirspor 25 1 7 17 15 60 10 -45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür