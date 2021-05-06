Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Beypiliç Boluspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Peki Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleyi izlemek isteyenler Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
BEYPİLİÇ BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beypiliç Boluspor ile Eskişehirspor arasındaki maç 7 Mayıs Cuma günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
BEYPİLİÇ BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Beypiliç Boluspor ile Eskişehirspor maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Boluspor- Eskişehirspor maçı canlı izle