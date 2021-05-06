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Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Beypiliç Boluspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Peki Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BEYPİLİÇ BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beypiliç Boluspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan maç 7 Mayıs Cuma günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumunda saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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