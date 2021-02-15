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Beypiliç Boluspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-1 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Giresunspor ile 14.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beypiliç Boluspor - Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?

Beypiliç Boluspor, Giresunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Beypiliç Boluspor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 13:30

Beypiliç Boluspor Giresunspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 10. Gökhan Sazdağı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım, 99. Mustafa Çeçenoğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 35. Alican Özfesli, 40. Emin Bayram, 54. Ensar Bilir

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Fethi Özer,72.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Mustafa Çeçenoğlu 72.dk, Sarı Kart Gökhan Sazdağı 89.dk, Sarı Kart Ali Keten 16.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Çeçenoğlu 82.dk, Muhsin Yıldırım 35.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 65.dk

Oyuna Girenler

Papa Alıoune Dıouf 82.dk, Muhammed Gümüşkaya 35.dk, Araz Abdullayev 65.dk

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 20. Alperen Aydın, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Kerem Kalafat 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Caner Hüseyin Bağ 85.dk, Eren Tozlu 85.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 90+2.dk

Oyuna Girenler

Abdou Razack Traore 85.dk, Kerem Kalafat 85.dk, Marko Mılınkovıc 90+2.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor21145233144719
2Samsunspor21127234204314
3İstanbulspor21124544254019
4Adana Demirspor21115537213816
5Ankara Keçiörengücü21114629143715
6Tuzlaspor2111463127374
7Altınordu2111463128373
8Altay21112836243512
9Bursaspor219483532313
10Bandırmaspor219392624302
11Ümraniyespor21768263127-5
12Adanaspor2174103128253
13Balıkesirspor215511203220-12
14Menemenspor21489213520-14
15Boluspor215412202719-7
16Akhisarspor215412183219-14
17Ankaraspor213414133613-23
18Eskişehirspor21071412477-35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür

12.02.2021Ankaraspor0-3Altınordu
13.02.2021Bandırmaspor2-1İstanbulspor
13.02.2021Altay0-4Ankara Keçiörengücü
13.02.2021Akhisarspor1-4Samsunspor
13.02.2021Ümraniyespor3-0Eskişehirspor
14.02.2021Osmanlıspor FK Altınordu
14.02.2021Menemenspor1-1Balıkesirspor
14.02.2021Boluspor0-1Giresunspor
14.02.2021Adanaspor2-2Adana Demirspor
15.02.2021Bursaspor0-0Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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