Beypiliç Boluspor - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Giresunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-1 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Giresunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Giresunspor ile 14.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beypiliç Boluspor - Giresunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Beypiliç Boluspor Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın
Beypiliç Boluspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
14.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor Giresunspor Maçının Hakemleri
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 10. Gökhan Sazdağı, 11. Hamza Gür, 13. Oğuzhan Berber, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım, 99. Mustafa Çeçenoğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 35. Alican Özfesli, 40. Emin Bayram, 54. Ensar Bilir
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Fethi Özer,72.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Çeçenoğlu 72.dk, Sarı Kart Gökhan Sazdağı 89.dk, Sarı Kart Ali Keten 16.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Çeçenoğlu 82.dk, Muhsin Yıldırım 35.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 65.dk
Oyuna Girenler
Papa Alıoune Dıouf 82.dk, Muhammed Gümüşkaya 35.dk, Araz Abdullayev 65.dk
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 20. Alperen Aydın, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Kerem Kalafat 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Caner Hüseyin Bağ 85.dk, Eren Tozlu 85.dk, Sergıo Antonıo Da Luz Junıor 90+2.dk
Oyuna Girenler
Abdou Razack Traore 85.dk, Kerem Kalafat 85.dk, Marko Mılınkovıc 90+2.dk
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|21
|14
|5
|2
|33
|14
|47
|19
|2
|Samsunspor
|21
|12
|7
|2
|34
|20
|43
|14
|3
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|4
|Adana Demirspor
|21
|11
|5
|5
|37
|21
|38
|16
|5
|Ankara Keçiörengücü
|21
|11
|4
|6
|29
|14
|37
|15
|6
|Tuzlaspor
|21
|11
|4
|6
|31
|27
|37
|4
|7
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|8
|Altay
|21
|11
|2
|8
|36
|24
|35
|12
|9
|Bursaspor
|21
|9
|4
|8
|35
|32
|31
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|21
|7
|4
|10
|31
|28
|25
|3
|13
|Balıkesirspor
|21
|5
|5
|11
|20
|32
|20
|-12
|14
|Menemenspor
|21
|4
|8
|9
|21
|35
|20
|-14
|15
|Boluspor
|21
|5
|4
|12
|20
|27
|19
|-7
|16
|Akhisarspor
|21
|5
|4
|12
|18
|32
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|0-4
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|1-4
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|1-1
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|0-1
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|2-2
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|0-0
|Tuzlaspor