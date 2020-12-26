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Beypiliç Boluspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 14. hafta maçında Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 14. hafta maçında Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında İstanbulspor ile 26.12.2020 13:30'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın

Beypiliç Boluspor İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.12.2020 13:30

Beypiliç Boluspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 35. Alican Özfesli, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

1. Yavuz Aygün, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 33. Muhammed Bayır, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ali Keten 69.dk, Sarı Kart Burak Bekaroğlu 67.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 3.dk

Oyundan Çıkanlar

Bekir Yılmaz 61.dk, Gökhan Sazdağı 80.dk, Alican Özfesli 80.dk, Aykut Demir 45.dk, Marlon Mateus Da Sılva 46.dk

Oyuna Girenler

Burak Asan 61.dk, Hamza Gür 80.dk, Nemanja Mıhajlovıc 80.dk, Ali Keten 45.dk, Rydell Romano Poepon 46.dk

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Eduart Rroca,45.dk (f), Levent Ayçiçek,83.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

İbrahim Yılmaz 77.dk, Uygar Mert Zeybek 62.dk, Ali Yaşar 79.dk, Krıstal Abazaj 77.dk

Oyuna Girenler

Papa Alıoune Dıouf 77.dk, Eslem Öztürk 62.dk, Ali Dere 79.dk, Muhammed Enes Durmuş 77.dk

TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor159332720307
2Altay1592429142915
3Giresunspor158522113298
4Ankara Keçiörengücü1583422122710
5Samsunspor157622014276
6Altınordu168352222270
7Adana Demirspor1474325132512
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor155371818180
11Menemenspor15465192218-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor14437162215-6
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor12336161812-2
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür

12.12.2020Bursaspor3-0Samsunspor
12.12.2020Balıkesirspor2-2Eskişehirspor
13.12.2020Tuzlaspor1-0Ankara Keçiörengücü
13.12.2020Osmanlıspor FK Ümraniyespor
13.12.2020Giresunspor2-0Adana Demirspor
13.12.2020Boluspor0-1Bandırmaspor
13.12.2020Altınordu3-2Akhisarspor
13.12.2020Adanaspor1-4Altay
14.12.2020Menemenspor1-2İstanbulspor
14.12.2020Ankaraspor0-0Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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