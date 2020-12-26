Beypiliç Boluspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 14. hafta maçında Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 14. hafta maçında Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 14. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında İstanbulspor ile 26.12.2020 13:30'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beypiliç Boluspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Beypiliç Boluspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın
Beypiliç Boluspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Yiğit Arslan(hakem), Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Volkan Okur(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 2. Kerim Alıcı, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 35. Alican Özfesli, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
1. Yavuz Aygün, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 33. Muhammed Bayır, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ali Keten 69.dk, Sarı Kart Burak Bekaroğlu 67.dk, Sarı Kart Marlon Mateus Da Sılva 3.dk
Oyundan Çıkanlar
Bekir Yılmaz 61.dk, Gökhan Sazdağı 80.dk, Alican Özfesli 80.dk, Aykut Demir 45.dk, Marlon Mateus Da Sılva 46.dk
Oyuna Girenler
Burak Asan 61.dk, Hamza Gür 80.dk, Nemanja Mıhajlovıc 80.dk, Ali Keten 45.dk, Rydell Romano Poepon 46.dk
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
Eduart Rroca,45.dk (f), Levent Ayçiçek,83.dk (f)
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Yılmaz 77.dk, Uygar Mert Zeybek 62.dk, Ali Yaşar 79.dk, Krıstal Abazaj 77.dk
Oyuna Girenler
Papa Alıoune Dıouf 77.dk, Eslem Öztürk 62.dk, Ali Dere 79.dk, Muhammed Enes Durmuş 77.dk
TFF 1. Lig 14.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|2
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|3
|Giresunspor
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|29
|8
|4
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|5
|Samsunspor
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|27
|6
|6
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|7
|Adana Demirspor
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|25
|12
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Menemenspor
|15
|4
|6
|5
|19
|22
|18
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|12
|3
|3
|6
|16
|18
|12
|-2
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 14.Hafta Fikstür
|12.12.2020
|Bursaspor
|3-0
|Samsunspor
|12.12.2020
|Balıkesirspor
|2-2
|Eskişehirspor
|13.12.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|13.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Ümraniyespor
|13.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Adana Demirspor
|13.12.2020
|Boluspor
|0-1
|Bandırmaspor
|13.12.2020
|Altınordu
|3-2
|Akhisarspor
|13.12.2020
|Adanaspor
|1-4
|Altay
|14.12.2020
|Menemenspor
|1-2
|İstanbulspor
|14.12.2020
|Ankaraspor
|0-0
|Ümraniyespor