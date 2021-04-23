Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.lig'in 32.haftasında Beypiliç Boluspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.
BEYPİLİÇ BOLUSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak.
Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir.