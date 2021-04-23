Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.lig'in 32.haftasında Beypiliç Boluspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. BEYPİLİÇ BOLUSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör BolusporYılport Samsunspor