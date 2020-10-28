Beyrut’ta Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yakılmasına tepkiler yağıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, bir grup Ermeni, Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği protestolarda skandala imza attı. Eylemler kapsamında Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yakan Ermeni gruba tepki yağdı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeniler tarafından yapılan eylemlerin şiddetle kınandığı belirtilirken olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde ırkçı Ermeni gruplar tarafından yapılan eylemle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.