Beyrut'taki patlama sonucu 60'dan fazla kişi kayıp!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu facia yaşanmıştı. 154 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada 6 binden fazla yaralının olduğu açıklandı. Gelen son dakika bilgisine göre de bölgede 60'dan fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Öte yandan İnterpol Betrut!a uluslararası uzman ekip gönderecek.

16 GÖZALTI

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında aralarında olayın meydana geldiği limanın müdürü de dahil 16 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında patlama meydana geldi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu. Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

PATLAMANIN ARDINDAN 2 HAFTA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.