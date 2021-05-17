2021 Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 30131014419 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı nasıl yazılır? 19 mayıs yazılışı TDK2021 Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 20061012719 Mayıs kaç yılında ilan edildi?2021 Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910779Aksu isminin anlamı nedir, Aksu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 10391005517 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?2021 İstanbul Okan Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2047905192021 İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202412543
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

Konya'da, Beyşehir Gölü kıyılarında suların kuraklık nedeniyle çekilmesiyle besiciler küçükbaş hayvanlarının su ihtiyacını, kuyulardan bakraçlarla taşıyarak gidermeye çalışıyor.

Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

Kış ve bahar mevsimlerinde yeterli yağış alamayan Beyşehir Gölü'nde, su seviyesi yaz mevsimi gelmeden düşmeye başladı.

Beyşehir Gölü kıyılarındaki ağıllarda küçükbaş hayvan besleyen besiciler de suların çekilmesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

Küçükbaş hayvanlar, bugüne kadar kıyılarda göl sularından istifade ederken, suların sazlıklara doğru çekilmesi nedeniyle artık göl suyundan faydalanılamıyor.

Besiciler de küçükbaş hayvanlarının susuzluğunu kuyulardan bakraçlarla su çıkararak gidermeye çalışıyor.

Göl kıyısındaki ağılında 200'e yakın küçükbaş hayvan yetiştiren Osman Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 4 metre derinliğindeki kuyudan bakraçlarla su çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Hayvanları her gün sulamak zorunda olduklarını anlatan Baysal, "15-20 gündür bu su kuyusundan hayvanlarımızı suluyoruz. Göl, 20 gündür çok hızlı çekildi. Daha önce hayvanlarımız göl sularıyla sulanıyordu. Şimdi 4 metre derinliğindeki kuyudan su çıkararak hayvanlarımızı suluyoruz. Kovalarla çıkardığımız suyu leğen ve seyyar yalaklara dolduruyoruz, hayvanlarımız da su ihtiyacını bu şekilde gideriyor. Duruma göre kuyudan defalarca su çıkarıyorum ama daha sonraki günlerde bu miktar daha da artacak gibi görünüyor." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

Beyşehir Gölü'nde sular çekilince besiciler zor durumda kaldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT