Beyşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program, Çarşı Camisinde şehitler için mevlid-i şerif okutulması ile başladı ve ilçe protokolünün katıldığı şehitlik ziyareti ile devam etti. Atatürk Anıtı'nda başlayan Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde düzenlenen milli birlik yürüyüşü ise Vuslat Parkındaki festival alanında sona erdi. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Protokol konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "O gün kahraman polisimiz, kahraman askerlerimiz ve yola atlayan milletimizin fedakarlığını unutmak kolay değil. Biz Türk milleti güzel bir cümle söyleriz; "Allah devlete zeval vermesin" deriz. Bu durumlar için de bedenimizdeki kanı son damlasına kadar harcamaya hazırız. Zira biz birlikte yaşarız, zira biz demokrasiye, cumhuriyete, devlet geleneğine inananlarız" dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, FETÖ'nün eskiden bir dini cemaat iken daha sonra bir terör örgütü haline gelmediğini, ilk kuruluşundan itibaren zaten bir terör örgütü olduğunu kaydetti. Kaymakam Özdemir, "Bizler hiçbir şekilde 15 Temmuz'u unutmamalı, bu ruhu her zaman taşımamız gerektiğini de sizin bilgilerinize sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Programda daha sonra Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verdi. 15 Temmuz destanı ve demokrasi zaferi belgeseli gösteriminin ardından 15 Temmuz ruhu ve şühedaya dua gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü programında ise Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri tarafından kaside ve ilahiler seslendirildi, üçlü sala okunarak şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Beyşehir'de tüm camilerde sala okunmasının ardından son buldu.

Kaynak: İHA