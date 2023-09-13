Beyşehir’de balıkların perakende satış noktaları denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkların perakende satış noktaları ve göl kıyısındaki balık alım kantarları denetime tabi tutuldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Beyşehir’de balıkların perakende satış noktaları denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkların perakende satış noktaları ve göl kıyısındaki balık alım kantarları denetime tabi tutuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde avı yapılarak satışa sunulan balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarıları yapıldı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden denetim faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, kurum bünyesinde çalışan su ürünleri kontrol ekipleri tarafından tüm perakende balık satış noktaları ile göl kenarındaki balık alım kantarlarının düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Açıklamada, amatör olta balıkçılığı için göletlerde kişi başı 4 adet, Beyşehir Gölü'nde ise kişi başı 1 adet oltaya izin verildiği de hatırlatılarak, "Sazan balığı için 40 santim, sudak balığı için 26 santim, kadife sazanı için 26 santim ve tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı vardır. Boy yasağına uymayan balıkları tüketmeme konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini rica ederiz. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi için balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına kurallara uyulması gerektiğini tekrar hatırlatır, bereketli bir av sezonu dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beyşehir’de balıkların perakende satış noktaları denetlendi

Beyşehir’de balıkların perakende satış noktaları denetlendi

Beyşehir’de balıkların perakende satış noktaları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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