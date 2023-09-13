Beyşehir’de çiftçiler ürün zararlılarına karşı bilgilendiriliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, ekili tarım alanlarında verim kaybına karşı ürün zararlılarına karşı hem uyarılıyor, hem de bilgilendiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Beyşehir’de çiftçiler ürün zararlılarına karşı bilgilendiriliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, ekili tarım alanlarında verim kaybına karşı ürün zararlılarına karşı hem uyarılıyor, hem de bilgilendiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ekili arazilerde hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de iştirak ettiği sahadaki kontrol faaliyetlerinde çiftçilerle bir araya gelen ziraat mühendisleri, üreticileri verim kaybına karşı zararlılarla ilgili bilgilendiriyor. Hüseyin Özver, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak ilçe genelinde tarımsal üretim alanlarında oluşturdukları uzman ekipler tarafından kontroller yapmayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Çiftçilerimizle bu anlamda sahada buluşmaya devam ediyoruz. Hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında bilgi vermeye, zararlı takip cihazlarımız ve teknik personelimizin gözlemleriyle teşhislerde bulunarak doğru, etkili mücadele metotlarını anlatmaya devam ediyoruz" dedi.

Özver, bu çerçevede son olarak ilçede bulunan mısır ve patates ekim alanlarında çiftçilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu alanlarımızda da tarla sahibi çiftçilerimizle beraber hastalık ve zararlılara karşı kontrollerimizi gerçekleştirdik. Üreticilerimizi özellikle patatesteki karabacak hastalığı, erken yanıklık, patates böceğinin yapraktaki zararları ile çok yıllık yabancı otlardan tarla sarmaşığı konularında bilgilendirdik. Sahada yaptığımız çalışmalardan hastalık ve zararlılara ilişkin yaptığımız tespitlerin ardından elde ettiğimiz görselleri kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşarak ulaşamadığımız tüm çiftçilerimize de ulaşmaya, onları da doğru bilgilendirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Beyşehir’de çiftçiler ürün zararlılarına karşı bilgilendiriliyor

Beyşehir’de çiftçiler ürün zararlılarına karşı bilgilendiriliyor

Beyşehir’de çiftçiler ürün zararlılarına karşı bilgilendiriliyor

Beyşehir’de çiftçiler ürün zararlılarına karşı bilgilendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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