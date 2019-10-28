Beyşehir’de kent güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kent güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi hizmet binasında gerçekleştirilen güvenlik danışma kurulu toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca ilçenin genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit edip hizmetleri geliştirme gibi konular ele alındı. Ayrıca, asayiş, trafik, okul güvenliği gibi konularda istişarede bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda ise, ilçe genelinde yürütülen hizmetler ve projeler hakkında bilgi verildi. Şehrin güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendiren Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, ilçenin daha huzurlu ve güvenli bir kent olabilmesi için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Toplumsal sorunların sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğini vurgulayan Özdemir, kamu kurum ve kuruluşları kadar vatandaşlardan da beklenen duyarlılığın gösterilmesinin sorunların çözümünde etkin rol oynayacağını ifade etti.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Kurt, kurum müdürleri, akademisyenler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA