Beyşehir’de restoran ve kafeler denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde lokanta, restoran ve kafeteryalar gıda kontrol ekiplerince denetime tabi tutuldu.

Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gıda kontrol ekiplerince ilçe merkezinde faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafeterya gibi toplu tüketim yerlerinin hijyen şartları ve mevzuata uygunluğu bakımından denetime tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alınmıştır. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartlarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrolleri yapılmıştır. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)