Beyşehir’de Uluslararası Göl Festivali başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali başladı.

Beyşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, Anıt meydanında başlayan ve festival alanına kadar devam eden mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalin protokol konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Gün bir olma, bütün olma günüdür, bu bir kader, bu bir dönüm noktasıdır, ben bugün varım, yarın yokum ama Beyşehir daima olacaktır. Bu duygular içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyşehirlilerin iyilik bilen kadirşinas insanlar olduğunu konuşmasında vurgulayan Bayındır, Beyşehir'e geçmişte belediye başkanı olduğu dönemlerden bugüne hizmet eden eski yeni tüm siyasetçilere şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında Sevgi Adasında hazırlanan sanat sokağı ile yine festival alanında kurulan panayır ve fuarın açılışı gerçekleştirildi. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Kafkas Halk Dansları Topluluğu gösterileri beğeniyle izlendi. Konser bölümünde pop müzik sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, genç sanatçıya konser programının ardından Beyşehir'in tarihi ve doğal güzelliklerini de yansıtan kendi fotoğrafının yer aldığı özel bir tabloyu ve plaket verdi.

Kaynak: İHA