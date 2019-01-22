Beyşehir’de yaban hayvanlarına yem desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğada yaşam süren ve kış döneminden dolayı yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğada yaşamını devam ettiren yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için bir çalışma gerçekleştirildi. Yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında kamuoyunda bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak amacıyla da düzenlenen etkinlikte, ilçenin yüksek rakıma sahip yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde yaban hayvanların beslenme ihtiyaçları için değişik gıda maddeleri beyaz örtünün hakim olduğu alanlara bırakıldı.

Etkinliğe, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü M.Tuğrul Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Halk Eğitim Merkesi Müdürü Süleyman Siper, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, kurum müdürleri, oda başkanları ve yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA