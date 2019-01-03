Beyşehir’in dış mahallelerinde karla mücadele devam ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde traktörlere takılarak kullanılan kar küreme ataşmanlarının kış döneminde karla mücadele çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Beyşehir Belediyesi tarafından köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde mahalle muhtarlıklarına tahsis edilen traktörlerin arka bölümüne takılarak kullanılan kar küreme ataşmanları kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarına önemli katkılar sağladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, ilçe genelinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerindeki mahalle muhtarlıklarına geçtiğimiz yıllarda teslim edilen traktörle kullanılan kar küreme ataşmanlarının karla mücadele çalışmalarında büyük kolaylık sağladığını belirtti. Özaltun, sadece köyden mahalleye değil, talep eden beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerine de bu ekipmanlardan verildiğini vurguladı. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerindeki mahalle muhtarlıklarına kış döneminde karla ilk mücadelede kullanılması için dağıtılan traktör kar küreme ataşmanlarının 3 yıl önce sahada görev yapmaya başladığını vurgulayan Özaltun, "Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile birlikte 12'den 67'ye yükselen mahalle sayımızla beraber Beyşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız da büyüdü. Şehir merkezimize 50-60 kilometre mesafede değişik noktalarda birçok köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimimiz bulunuyor. En ücra köşedeki bu dış mahallelerimize de üç yıl önce karla mücadelede kullanılmak üzere traktörle kullanılabilen kar küreme ataşmanları göndermiştik. Traktörün arkasına basitçe takılmak suretiyle tıpkı bir kürek, sürge gibi karla mücadelede kullanılan bu ataşmanlar, karla mücadele kapsamındaki çalışmalarda ilk müdahale bakımından işimizi özellikle çok kolaylaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerimiz uzak mesafedeki bu dış mahallelerimize ulaşmadan önce muhtarlıklarımız traktörlere taktığı bu ataşmanlarla ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, sahada kullanımlarına başladı. Bu nedenle, en uzak mesafedeki dış mahallelerimizde bile artık karla mücadele konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarlıklarımız, yerleşim merkezlerine gönderdiğimiz bu kar küreme ataşmanlarından çok memnun kaldı. Yolu kardan kapalı olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yaşanabilen mağduriyetler ve sıkıntılar da artık yaşanmıyor" dedi.

Öte yandan, Beyşehir'e bağlı yüksek kesime sahip olan bazı dış mahallelerde yağan kar sonrası yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Beyşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına mahalle muhtarlıkları da traktörlerle kar temizliği yaparak destek veriyor. İlçeye bağlı Akçabelen Mahallesinde etkili olan kar yağışının ardından muhtarlığa ait traktörle takılı ataşman sayesinde yollarda kar temizliği yapan Akçabelen Mahallesi Muhtarı Selman Şanal, Beyşehir Belediyesi tarafından dağıtılan ekipmanların karla mücadelede işlerini oldukça kolaylaştırdığını söyledi.

Kaynak: İHA