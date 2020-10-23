Beytullah Nart kimdir? Pilot Beytullah Nart neden öldü?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağının boş araziye düşmesiyle, kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peki Beytullah Nart kimdir? Neden öldü? İşte detaylar...

BEYTULLAH NART KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Düşen uçaktan gelen ilk görüntülerde, uçaktan yaralı olarak çıkarıldığı görülen pilot Beytullah Nart'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beytullah Nart, Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi idi. Ayjet Uçuş Okulu'na ait uçakta yalnız başına uçuş yapan Nart'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğu görüntülerde, boyunluk takılı halde hastaneye götürüldüğü görülüyordu. Gelen acı haberle, yaralı pilotun tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart'tan acı haber!

Dün gelen son dakika haberinde İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düştü. Kaza bir kişi yaralandı. Yaralı pilot Beytullah Nart'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, kazanın nedeninin motor arızası olduğunu açıklarken okulun müdürü, düşüş sebebinin 2 aydan önce belli olamayacağını belirtmişti.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi. Bu arada düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.

Son dakika... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Uçağın pilotu Beytullah Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

Düşen uçak hakkında okulun müdüründen ilk açıklama