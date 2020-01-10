Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan gazetecilerle bir araya geldi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

İlçede çalışan gazetecileri makamında ağırlayan Başkan Aşan, basın mensuplarının günlerini kutladı. Aşan, ilçenin durumu hakkında gazetecilerle bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Aşan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla basın mensuplarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İHA