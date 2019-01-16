Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri kar altında kaldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçelerin kırsal kesimlerinde yer yer kar kalınlığı 3 metre olarak ölçüldü. Etkili olan kar yağışı sonrasında köy yollarını açmak için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu kırsal köy yollarını kepçeler açamayınca paletli dozerler devreye girdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı tam anlamıyla hayatı durma noktasına getirdi. İlçelerin yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki köylerin yollarında kar kalınlığı 3 metreye ulaşınca paletli dozerler bile yolu açmakta güçlük çekti. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri gece gündüz kar mesaisine devam ediyor. Kapalı köy yollarını açmakta güçlük çeken ekipler devreye paletli eskavatör ve dozerleri koydu. Kar kalınlığının oldukça fazla olduğu Mezra, Gökçe, Güneyyaka, Bölücek, Ballı ve Beşağaç köylerindeki yerleşim yerlerinde ulaşımın sağlanması için dört koldan çalışan ekiplerin kar mücadelesi devam ediyor. İlçe Özel İdare Müdürü Orhan Timur, 7/24 karla mücadele ettiklerini söyledi. Timur, "İlçemizde kimi yerlerde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Kato bölgesi ve diğer köylerimizdeki yolları sürekli açık tutuyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Kar temizleme çalışmalarımız aksayınca devreye dozer ve eskavatör ayrıca kar püskürtme makineleri giriyor. Şimdi köy yollarımızın tamamına yakın bir kısmı açık durumdadır" dedi.

Uludere ilçesine bağlı ekipler ise Andaç, Ortaköy, Dağdibi köylerinin açık tutulması için büyük çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA