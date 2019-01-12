Beytüşşebaplı genç yetenekler Şırnak birincisi oldu

Beytüşşebaplı genç yetenekler Şırnak il merkezinde katıldıkları yarışmada birinci olarak önümüzdeki günlerde bölge birinciliği için Erzincan'a gidiyor.

Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören Sehit Mehmet Ali Bozkurt Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız erkekler dart müsabakalarında il birinci olup Erzincan'da yapılacak bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Yıldız kızlar dart takımı ise il dördüncüsü oldu. İlk defa Beytüşşebap'ta dart sporunda birincilik ve dördüncülük elde eden öğrenciler ödüllendirildi. Beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Karakaş, çok mutlu olduğunu belirterek uzun çalışmalar sonrasında emeklerinin karşılığını aldıkları için çok sevindiğini ifade etti. Karakaş, "İsteyince neresi olursa olsun başarıyı elde etmek için hiçbir engel yoktur, insan başarma hırsını içine attımı kazanır. Uzun bir süredir ilçemizde daha önce bu spor dalında birincilik ve dördüncülük elde edilmemişti. Biz bu ilki başardık Beytüşşebaplı genç yetenekler ülkemizi temsil edecek seviyeye gelecektir. Desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüze sonsuz şükranlarımızı sunarım" dedi.

Kaynak: İHA