Beytüşşebap’ta kar hayatı felç etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde önceki akşam başlayan ve aralıklarla etkisini devam ettiren kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap'ta kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezi ve köylerinde önceki akşam başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yağış, ilçede zaman zaman da elektrik kesintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, ilçe genelinde çalışma başlattı.

Kar yağışı, ilçede kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Kaynak: İHA