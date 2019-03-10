İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si...

Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.

Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Faraşin bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara ve 4 oyuk tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanları operasyon kapsamında kullanılamaz hala getirildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.