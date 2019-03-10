Beytüşşebap'ta teröristlerin 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si...
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 2'si mağara 4'ü oyuk olmak üzere 6 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi.
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Faraşin bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara ve 4 oyuk tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanları operasyon kapsamında kullanılamaz hala getirildi.
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DHA
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