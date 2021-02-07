Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan öğrenci Beyza Buldağ'a ilişkin yaşanan gelişme sonrası birçok internet kullanıcısı olaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bu durum sonrası Beyza Buldağ da merak konusu oldu. Peki Beyza Buldağ kimdir? | Beyza Buldağ neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

BEYZA BULDAĞ KİMDİR?

Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri dolayısıyla göxaltına alınan öğrencilerden biridir.

Beyza Buldağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencisidir.

7 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde İzmir’deki evinde gözaltına alınan Beyza Buldağ ile ilgili Twitter'da kampanya başlatılmıştır.

İzmir’den İstanbul’a götürülen Beyza Buldağ, emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan’daki İstanbul adliyesine sevk edildi.

Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İstanbul’daki gençlik örgütüne de üye olan Beyza Buldağ, savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, Buldağ’ı ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, Buldağ’ın tutuklanmasına karar verdi.

BEYZA BULDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

'Boğaziçi dayanışma' gruplarını yönettiği iddia edilen Beyza Buldağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçuyla tutuklandı.

Beyza Buldağ, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından tutuklandı.

Kararda, ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu’ kaydedildi.

Beyza Buldağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açık mektup nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’; paylaşımlar nedeniyle de ‘halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘suç işlemeye tahrik’le suçlandı.