Beyza’nın arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı

Dün sabah saatlerinde Aydın'da otomobilin çarpması sonucu anne ve babasının gözleri önünde hayatını kaybeden lise öğrencisi Beyza Aygül'ün arkadaşları 2. dönemin ilk dersine buruk başladı. Dün anne Mürüvvet Aygül'ün kızının cansız bedeni önündeki feryatları herkesin yüreğini dağlarken bugün de Beyza'nın arkadaşlarının gözyaşları herkesi duygulandırdı. Arkadaşları Beyza için "O bizim sır kutumuz idi. Her derdimizi onunla paylaşırdık" diye konuştular.

Hayatını kaybeden Efeler Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beyza Aygül için okulunda tören düzenlendi. Beyza'nın oturduğu sıraya arkadaşları tarafından Beyza'nın fotoğrafı ve karanfil bırakıldı.

Kaza, dün sabah saat 08.30 sıralarında Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kocasının görevi dolayısıyla Aydın'da oturan Mürüvvet Aygül, kızı Beyza ile yarıyıl tatilinde memleketi Bilecik'e gitti. Efeler Lisesinde okuyan kızı Beyza'nın yarın ders başı yapacak olması nedeniyle anne-kız sabah saatlerinde otobüsle Aydın'a geldi. Baba Ali Aygül de memleketten dönen eşi ile kızını karşılamak için otogara geldi. Mürüvvet ve kızı Beyza otobüsten inip Aydın-Muğla karayolunun Çine gidiş istikametindeki durağa geçmek istedi. Eşi ile kızını otogar önünde bekleyen Ali Aygül ailesine seslenince anne kız yoldan geri döndü. Bu sırada Aydın'dan Muğla istikametine seyretmekte olan 09 HG 824 plakalı Şakir Ç. yönetimindeki otomobil Beyza Aygül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7-8 metre fırlayan Beyza, anne ve babasının gözleri önünde feci şekilde hayatını kaybetti.

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 10'uncu sınıf öğrencisi Beyza Aygül için sınıfında tören düzenlendi. Arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olmadığı törende Beyza'nın oturduğu ve fotoğrafının bulunduğu sırasına arkadaşları tarafından karanfil bırakıldı.

Beyza'ın sıra arkadaşı Bahar Bulut, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Dün gitti aramızdan. O en iyi sıra arkadaşıydı, en iyi sırdaştı. Her şeyimizi paylaşabilirdik, tüm sınıf için öyleydi. Bir kutuydu o bizim için, ona her şeyimizi açardık, her şeyimizi söylerdik. Çok üzüldük ama o her zaman kalbimizde. Buradan gitmesi onun gittiği anlamına gelmiyor. Hepimiz bir gün öleceğiz. O sadece biraz erken gitti. Çok üzülüyoruz, burada olmadığı yanımızda olmadığı anlamına gelmiyor. Biz onu seviyoruz, hiçbir zaman unutmayacağız. 02.02.2020 tarihi her zaman insanların kalbinde olacak, unutmayacağız" dedi.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Türedi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca Beyza'nın hayatını kaybetmesi ile büyük üzüntü yaşayan öğrenciler için Aydın ve Efeler Psiko-Sosyal Destek ve Krize Müdahale ekipleri tarafından öğrencilere psikolojik destek verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Beyza Aygül, bugün baba ocağı Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA