Beyzbol sopalı saldırıya uğramıştı! Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hastaneye kaldırıldı!

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile avukatı geçtiğimiz günlerde D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe'de beyzbol sopaları ve demir sopalarla saldırıya uğramıştı.

ATABAY'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ GELİŞME

Saldırının ardından tedavi altına alınan Başkan Atabay’ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atabay, bugün sabah saatlerinde burun kanaması, baş dönmesi ve mide bulantısı artınca hastaneye kaldırıldı. Atabay’ın burnunda kırık olduğu tespit edildi.

Atabay’ın tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Aydının Didim ilçesinde görev yapan CHPli Belediye Başkanı Deniz Atabay ve şahsi avukatı, kimliği henüz belirlenemeyen dört şahıs tarafından saldırıya uğradı. Atabay ve avukatının yaralandığı saldırıda şüpheliler, beyzbol sopası ile ikiliyi darbederken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İddiaya göre, D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe'de şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

Başkan Atabay ve avukatının Didim’deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak göz altına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

Olayın duyulmasının ardından Didim’e gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Didim belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Çankır "Talihsiz bir haber aldık ve buraya intikal ettik. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay’a, mefhum bir saldırı bilgisi aldık.

Sağlık durumu genel olarak iyi; Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe emniyet müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki saatlerde faillerin yakalanması da tarafımıza iletilecek. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar hiçbir illegal işlere pabuç bırakmadık. Bundan sonrada bırakmayacağız" dedi.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kadıköy’de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca bölümünü bitirdi daha sonra Fransızca eğitimini Fransa’da tamamladı. Türkiye’ye dönüşünden itibaren petrol, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren A. Deniz Atabay, 1989 yılında tamamen Didim’e yerleşti.

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Didim Belediyesi Başkanı Deniz Atabay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi partiden?