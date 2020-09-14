'Bez Bebek' dizisinin küçük oyuncusu Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali şaşırttı
'Bez Bebek' dizisinin küçük oyuncusu Yağmur büyüdü. Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Bez Bebek'in küçük oyuncusu Asena Keskinci artık bir genç kız oldu.
'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle tanınan küçük oyuncu Asena Keskinci, son haliyle herkesi şaşırttı. Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine can veren ve 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken Asena, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.