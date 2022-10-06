Bez Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bez Bebek Yapımcısı görev tanımı nedir, Bez Bebek Yapımcısı ne iş yapar, Bez Bebek Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bez Bebek Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bez Bebek Yapımcısı Tanımı;

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Bez Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bez Bebek Yapımcısı Maaşları

Bez Bebek Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Bez Bebek Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bez Bebek Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.70

Meslek Adı :

Bez Bebek Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şablonlara göre kesilmiş bez, örgü, çorap ile içerisine pamuk elyaf, vb malzeme ile doldurularak bez bebek yapma becerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bez Bebek Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli ölçülerde bebek şablonlarını beze yerleştirmek, kesmek,

b) Kesilen parçaları gerektiğinde elle dikmek,

c) İçlerini elyaf, pamuk vb. ile doldurmak açık olan yerleri de dikerek birleştirmek,

d) Gözde, baş, kol vb. parçaları birbirine tutturmak,

e) Göz burun ağız gibi eklemeleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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