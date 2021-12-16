Bez Bebek'in "Şaka gibi" repliğiyle ünlü 'gıcık' Özge'si Sibel Kasapoğlu güzeller güzeli genç kız oldu! Son halini gören dönüp bir kez daha baktı! Bir zamanların fenomen dizisi Bez Bebek'te canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalarda yer edinen ve uzun süredir ekranda olmayan oyuncu Sibel Kasapoğlu'nun son halini gören dönüp bir kez daha bakıyor. Güzeller güzeli bir genç kız olan Kasapoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

1 14 Yayın hayatına 2007 yılında başlayan Bez bebek dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle adını duyuran Sibel Kasapoğlu, şimdilerde güzelliğiyle görenleri mest ediyor.