Bez bebekle dilencilik yapan kadının yakalanma anı!
Üsküdar’da bir kadının kucağında bir bebekle dilendiğini gören zabıta ekipleri, yanına gittinde kadının foyasını ortaya çıkardı. kucağın bez bebek olduğu tespit edilen kadın zabıta ekipleri tarafından alınarak polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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