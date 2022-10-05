Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi görev tanımı nedir, Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi ne iş yapar, Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi Tanımı;

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Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi Maaşları

Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.17

Meslek Adı :

Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tecrit etmek gayesi ile borulara sarılacak bezleri istenilen ölçülerde şerit halinde kesen ve kesilen bezleri kimyasal maddelerle muamele eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bez Kesme Makinesi İşçisi (Boru Tecriti) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Bezin mukavemetini arttırmak için kullanılan krozet maddesini hortum ve pompa yardımı ile makinenin deposuna doldurmak,

b) Kesilen bez şeritlerinin sarılması için sarma miline role takmak ve aralarını aynalarla ayırmak,

c) Top halindeki bezi bez çukuruna yerleştirmek,

d) Bez ucunu bulmak ve ucu silindirler arasından ve zift deposundan boş roleye sarmak,

e) Makineyi çalıştırmak,

f) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek, bezin istenilen ölçülerde kesilişini, kimyasal maddelerle muamele edilişini ve roleye sarılışını izlemek,

g) Kopan bez uçlarını makinede veya elde dikmek,

h) Dolan roleyi boşuyla değiştirmek,

i) Biten bez topunun yerine yenisini koyarak işleme devam etmek,

j) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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