Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi görev tanımı nedir, Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi ne iş yapar, Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi Tanımı;

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Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi Maaşları

Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.06

Meslek Adı :

Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makine ile zımpara ve perdah bezi veya zımpara kâğıdı yapan kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Bez ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bez veya kâğıdı otomatik bir makineye verir,

b) Burada malzemenin bir yüzü makinede zamklanarak üzerinde zımpara tozu tespit edilirken diğer yüzüne markası, kalitesi ve diğer özellikleri basılır,

c) Makinenin çalışmasını kontrol eder ve gerekli ayarları yapar,

d) Zamk ve zımpara tozu malzemesini ikmal eder,

e) Aşındırıcı madde ile kaplanmış bezi veya kâğıdı kurutma fırınına sokar ve kurumuş zımpara bezi veya kâğıdını yine makine ile rulo haline getirir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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